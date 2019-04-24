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Внешняя политика 24.04.2019 09:08

Меры доверия на Каспии обсудили представители военных ведомств пяти стран региона

В Астрахани состоялась первая встреча делегаций Минобороны РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана по обсуждению вопросов, связанных с ходом выполнения Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, информирует оборонное ведомство России.

"В ходе заседания командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук подчеркнул важность Соглашения для обеспечения безопасности военного мореплавания и воздушной навигации в регионе и отметил, что договоренности, достигнутые в августе 2018 года, отвечают долгосрочным интересам всех сторон", - сообщили "Интерфаксу" в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник центра обеспечения управления силами ВМФ - замначальника Национального центра управления обороной капитан 1 ранга Павел Шелковенко.

"Мероприятие прошло в конструктивной обстановке, была выражена общая заинтересованность в скорейшем вступлении Соглашения в силу. Кроме того, стороны высказали готовность обсудить в перспективе проект соглашения о мерах доверия на Каспии, который также будет содействовать укреплению безопасности в регионе", - отметили в военном ведомстве.

Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море было подписано в августе 2018 года в г. Актау (Казахстан) в ходе Пятого каспийского саммита. Действие Соглашения направлено на реализацию базовых принципов взаимодействия прикаспийских государств и служит укреплению стабильности в регионе.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, МИНОБОРОНЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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