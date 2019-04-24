Меры доверия на Каспии обсудили представители военных ведомств пяти стран региона

В Астрахани состоялась первая встреча делегаций Минобороны РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана по обсуждению вопросов, связанных с ходом выполнения Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, информирует оборонное ведомство России.
"В ходе заседания командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук подчеркнул важность Соглашения для обеспечения безопасности военного мореплавания и воздушной навигации в регионе и отметил, что договоренности, достигнутые в августе 2018 года, отвечают долгосрочным интересам всех сторон", - сообщили "Интерфаксу" в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник центра обеспечения управления силами ВМФ - замначальника Национального центра управления обороной капитан 1 ранга Павел Шелковенко.
"Мероприятие прошло в конструктивной обстановке, была выражена общая заинтересованность в скорейшем вступлении Соглашения в силу. Кроме того, стороны высказали готовность обсудить в перспективе проект соглашения о мерах доверия на Каспии, который также будет содействовать укреплению безопасности в регионе", - отметили в военном ведомстве.
Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море было подписано в августе 2018 года в г. Актау (Казахстан) в ходе Пятого каспийского саммита. Действие Соглашения направлено на реализацию базовых принципов взаимодействия прикаспийских государств и служит укреплению стабильности в регионе.
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