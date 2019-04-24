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Внешняя политика 24.04.2019 09:07

Президент Алиев прибыл в Китай для участия в конференции «Один пояс, один путь»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду с рабочим визитом в Китай для участия во II международном форуме «Один пояс, один путь», сообщает сайт главы государства.

«Президента Ильхама Алиева встречали заместитель министра иностранных дел Китая Цзан Ханьхуэй и другие официальные лица», - говорится в сообщении.

Визит осуществляется по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]