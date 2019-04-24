Президент Алиев прибыл в Китай для участия в конференции «Один пояс, один путь»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду с рабочим визитом в Китай для участия во II международном форуме «Один пояс, один путь», сообщает сайт главы государства.

«Президента Ильхама Алиева встречали заместитель министра иностранных дел Китая Цзан Ханьхуэй и другие официальные лица», - говорится в сообщении.

Визит осуществляется по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Р.Бабаев