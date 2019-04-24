Презентована книга, объясняющая, кто заставил ученого уничтожить 100 лет назад тираж своей книги о Карабахе, и пытается заставить замолчать кинорежиссера Шахназарова

В сети Интернет в среду презентована электронная книга политолога Фуада Ахундова «О причинах исчезновения книги Иосифа Орбели», научно объясняющая причину уничтожения армянским ученым И.Орбели своей работы «Надписи Гандзасара и hавоцптука».

«Сегодня ситуация повторяется. 100 лет назад И.Орбели под натиском правительства Армении в 1919 году сразу же после издания уничтожил весь тираж своей книги в Петрограде (Санкт-Петербург), на которую потратил годы исследований и силы. Сегодня, спустя 100 лет Армения устроила обструкцию признанию известному российскому кинорежиссеру, директору «Мосфильма» Карену Шахназарову о принадлежности армян Нагорного Карабаха к тюркскому этносу»,- сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» Ф.Ахундов.

Он отметил, что книга И.Орбели повествует об арменизации Албанской Апостольской церкви и, как следствие, арменизации карабахского народа, являющимися преимущественно тюрками. «Поэтому карабахский армянин К.Шахназаров заявил, что они сначала были тюрками, а потом арменизировались. Он сказал, что ни «шах», ни «назар» в его фамилии имеют не армянские, а тюркские корни, также как и корни имени его прадеда, - Гусейна. Это заявление К.Шахназарова вызвало шквал критики общественности Армении в адрес директора «Мосфильма»»,- сказал Ф.Ахундов.

Он отметил, К.Шахназаров не единственный известный армянин, выступающий с подобным рассуждением. Руководитель «Движения за восстановление Албанской Автокефальной церкви и наследия тюрок-христиан» Артур Агаджанов также считает, что наследие Кавказской Албании неразрывно связано с тюркскими народами региона, которое было присвоено и уничтожено армяно-григорианской церковью.

«Книга И.Орбели около 100 лет в научных кругах считалась утерянной. Поэтому я решил разыскать ее и нашел в архивах Санкт-Петербурга. И.Орбели полностью опровергает постулат армянской историографии, о том, что Гандзасар был политическим центром Армении. В своей книге автор указал на ошибки и поздние вставки, сделанные при переводе надписей на стене Собора Св. Иоанна Крестителя в Гандзасаре. Фактически, автор выступает против армянской церкви и говорит о намеренной фальсификации содержимого текста и арменизации культурного и религиозного наследия Албании»,- отметил Ф.Ахундов.

Политолог отметил, что армянская сторона в течение последних 160 лет при переводе надписей на стене Собора в Гандзасаре предпочитала не упоминать патриарший сан албанского католикоса.

«В результате проведенных исследований удалось установить, что у албанских католикосов был высший в христианском мире патриарший сан. В надписи на стене Собора Св. Иоанна Крестителя совершенно отчетливо переведена титулатура албанского духовного лидера «при патриаршестве Нерсеса, католикоса албан». Это говорит том, что Албанская Апостольская церковь независима и рукоположена со стороны апостолов Иисуса, то есть является автокефальной и не имеет какого-либо отношения к армяно-григорианской церкви»,- подчеркнул он.

Однако, Ф.Ахундов убежден, что армяне стараются скрыть наличие фрагмента, в котором говорится о духовном лидере албанского народа католикоса Нерсеса и ныне вносят изменения в надпись или меняя плиты на новые на стене Собора с целью доказать, что земли Нагорного Карабаха принадлежат им.

«Надписи Гандзасара опровергают утверждения армянских и проармянских ученых о том, что в тот период уже не существовало албанского народа, и у него не было этнического самосознания. Они четко фиксируют, что эти земли принадлежали албанскому народу, управлялись албанскими князьями и Албанской церковью, равно как опровергают миф об историко-географической принадлежности армян к Южному Кавказу»,- отметил Ф.Ахундов.

Политолог допускает, что на уничтожение в одночасье всего тиража своего труда И.Орбели вынудило правительство Армении, предъявившей территориальные претензии Азербайджану и начавшей войну за «исконно армянские» земли Нагорного Карабаха в 1918 году.

«И.Орбели издал свою книгу в тот период истории, когда Дашнакская Армения (Араратская Республика) выдвинула территориальные претензии Азербайджану и Грузии и начала военные действия, пытаясь захватить Нахчыван, Зангезур и Карабах в Азербайджане, Ахалкалаки и Борчалы – в Грузии. А в сентябре-ноябре 1920 Дашнакская Армения начала противостояние с Турцией. Учитывая историческую ситуацию, в которой писалась работа, становится ясно, что надписи, высеченные на стенах Гандзасара, шли вразрез с армянской историографией. Выводы И.Орбели и высказанное им в других публикациях мнение, что карабахские храмы и земли являются частью наследия Кавказской Албании и не имеют какого-либо отношения к армянам, безусловно, противоречили надуманной армянской исторической концепции»,- отметил Ф.Ахундов.

Ф.Ахундов убежден, что изучение книги И.Орбели дает возможность показать мировому сообществу весь размах армянских исторических фальсификаций относительно христианского наследия Карабаха.

«Фактически, И.Орбели, выявляя намеренно допущенные ошибки в переводе текстов на стене Собора Св. Иоанна Крестителя в Гандзасаре, доказывает армянской церкви, что они воюют ни за что. И сегодня, Республика Армения, развязавшая войну против Азербайджана, продолжает притворять в жизнь политику, основанную на вымышленной истории, которая была написана путем фальсификаций культурного и религиозного наследия Кавказской Албании. Получается, что супруга лидера Армении Никола Пашиняна была права, когда заявила, что тысячи армянских солдат погибли в Нагорном Карабахе ни за что, точнее за фейковую историографию»,- отметил Ф.Ахундов.

«Можно заставить человека сжечь свои книги, можно заставить человека замолчать, но исторические корни армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта изменить нельзя. История - наука точная»,- добавил он.

Над книгой работали: перевод с древнеармянского языка - член-корреспондент Академии Наук Грузии Заза Алексидзе, дополнительный перевод с древнеармянского языка - Тельман Гасымов и Эльшад Алили, составитель - Ризван Гусейнов, консультант - Эльбрус Мамедов.

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Ф.Исазаде