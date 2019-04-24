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ТЭК 24.04.2019 09:16

Экономический советник Трампа не ждет значительного изменения цен на нефть из-за мер США против Ирана

Непродление исключений из антииранских нефтяных санкций в отношении ряда стран не окажет ощутимого воздействия на цены на нефть, заявил во вторник экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

"Я не ожидаю какого-либо ощутимого влияния (мер США на цены на нефть - ИФ)", - заявил Л.Кудлоу, чьи слова приводит в Twitter журналист CBS News Марк Кноллер.

"Мир полон нефти и газа (...) Мировые нефтяные рынки хорошо снабжаются", - отметил Л.Кудлоу в рамках мероприятия организации National Press Club.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

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Тэги: США, ИРАН, НЕФТЬ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]