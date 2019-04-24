Экономический советник Трампа не ждет значительного изменения цен на нефть из-за мер США против Ирана

Непродление исключений из антииранских нефтяных санкций в отношении ряда стран не окажет ощутимого воздействия на цены на нефть, заявил во вторник экономический советник президента США Ларри Кудлоу.
"Я не ожидаю какого-либо ощутимого влияния (мер США на цены на нефть - ИФ)", - заявил Л.Кудлоу, чьи слова приводит в Twitter журналист CBS News Марк Кноллер.
"Мир полон нефти и газа (...) Мировые нефтяные рынки хорошо снабжаются", - отметил Л.Кудлоу в рамках мероприятия организации National Press Club.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.
В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
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