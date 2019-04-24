В Киргизии задержан боевик, причастный к террористической деятельности в Сирии

В Киргизии задержан боевик, находящийся в международном розыске за причастность к террористической деятельности в Сирии, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В ходе контртеррористических мероприятий по пресечению проникновения на территорию Киргизии боевиков и членов международных террористических организаций, во взаимодействии с зарубежными партнерами, задержан гражданин республики, 1991 года рождения, разыскиваемый за причастность к террористической деятельности в Сирии", - сказал представитель спецслужбы.

По его словам, задержанный с 2016 года находился в составе бандформирований международного терроризма, прошел диверсионную подготовку и принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирии.

"В ноябре 2018 года задержанный по указанию главарей террористических организаций был выведен из территории Сирии для формирования подпольной ячейки и ожидания прибытия других боевиков из Сирии с целью дальнейшего ведения так называемого "вооруженного джихада" в странах Центральной Азии, осуществления террористических акций с использованием самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия", - рассказал собеседник агентства.

В ГКНБ сообщили, что по данному факту начато досудебное производство по статье "Участие гражданина Киргизии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки" УК Киргизии.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.