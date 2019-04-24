Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9068 RUR   0.0267 GBR   2.1994 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.04.2019 09:48

В Киргизии задержан боевик, причастный к террористической деятельности в Сирии

В Киргизии задержан боевик, находящийся в международном розыске за причастность к террористической деятельности в Сирии, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В ходе контртеррористических мероприятий по пресечению проникновения на территорию Киргизии боевиков и членов международных террористических организаций, во взаимодействии с зарубежными партнерами, задержан гражданин республики, 1991 года рождения, разыскиваемый за причастность к террористической деятельности в Сирии", - сказал представитель спецслужбы.

По его словам, задержанный с 2016 года находился в составе бандформирований международного терроризма, прошел диверсионную подготовку и принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирии.

"В ноябре 2018 года задержанный по указанию главарей террористических организаций был выведен из территории Сирии для формирования подпольной ячейки и ожидания прибытия других боевиков из Сирии с целью дальнейшего ведения так называемого "вооруженного джихада" в странах Центральной Азии, осуществления террористических акций с использованием самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия", - рассказал собеседник агентства.

В ГКНБ сообщили, что по данному факту начато досудебное производство по статье "Участие гражданина Киргизии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки" УК Киргизии.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, БОЕВИК, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]