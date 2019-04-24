Отношения России и Турции находятся на подъеме - замглавы Минобороны РФ

Отношения Российской Федерации и Турецкой Республики сейчас находятся на подъеме по всем направлениям, в том числе по Сирии, к тому же Анкара проявила твердость духа в ответ на давление США из-за проекта С-400, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
"Сейчас наши отношения с Турцией, нашим соседом и партнером, находятся на подъеме по всем направлениям: в политике, экономике и в военно-техническом сотрудничестве. Мы взаимодействуем по Сирии. Турецкая сторона является одной из сторон-гарантов астанинского процесса. Без взаимодействия было бы невозможно решить ряд вопросов политического урегулирования в Сирии, таких как создание зоны деэскалации в Идлибе", - сказал А.Фомин в опубликованном в среду интервью официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Отвечая на вопрос издания о том, на какой стадии находится диалог с Турцией по Идлибу, он сообщил, что Россия ведет "очень активную работу с Анкарой по организации силами военнослужащих РФ и Турции скоординированного патрулирования в этой зоне".
"В скором времени планируется поставка Турции первой части комплекса С-400. Мы активно взаимодействуем и по другим проектам", - заявил замминистра обороны РФ.
При этом он отметил, что "наши турецкие партнеры проявили потрясающую твердость духа, несмотря на мощнейшее давление США из-за проекта С-400".
Рассказывая о преимуществах российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, А.Фомин подчеркнул, что "по своей надежности, тактико-техническим характеристикам и боевой эффективности этот ЗРК превосходит все существующие комплексы на Западе".
"С-400 предназначен для уничтожения всех современных и даже перспективных целей воздушно-космического нападения. Данный ЗРК способен поражать цели, летящие со скоростью 4800 м/c, которые еще даже не созданы. Этот комплекс может сбивать все летательные аппараты, построенные по аэродинамической схеме, крылатые и баллистические ракеты, их отделяющиеся головные части", - уточнил замглавы Минобороны РФ.
Он также пояснил, что "у С-400 есть еще одно преимущество - он конкурентоспособен по цене по сравнению с западными аналогами".
"Данный комплекс хотят приобрести не только страны Ближневосточного региона, но и другие государства. В этом направлении ведутся контакты", - сказал А.Фомин.
ZTE заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном – председатель корпорации
Президент Алиев встретился с гендиректором корпорации CETC International
Китайская Risen Energy ввела в Казахстане СЭС мощностью 40 МВт
SOCAR к 2021г начнет строительство в Турции нефтехимического комплекса "Меркурий"
Туркменнефть завершило бурение второй сверхглубокой скважины на западе Туркмении
Вместо Сэма Смита в Баку выступит Джесси Джей
В Баку самая скоростная уличная трасса – техдиректор Honda F1
По состоянию здоровья отменен концерт Сема Смита в Баку - BCC
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на услуги поездок на такси
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению хозяйственных товаров
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР