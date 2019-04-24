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Дальнее зарубежье 24.04.2019 10:02

США могут разместить в Словакии военные базы с ядерным оружием - словацкий депутат

В Словацкой Республике могут появиться военно-воздушные базы США, где будет размещено ядерное вооружение, заявил депутат национального парламента Словакии, лидер партии "Голос народа" Петер Марчек в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Увы, сейчас Соединенные Штаты оказывают огромное давление на словацкие власти, чтобы добиться постройки военных баз. Этот вопрос всячески маскируется и проходит в режиме тайных переговоров. Многие чиновники говорят о модернизации словацких военных аэропортов, хотя на самом деле речь идет о создании полноценных военно-воздушных баз США. Обсуждение этого вопроса проходит в рамках переговоров по подписанию нового двустороннего договора с США о сотрудничестве в сфере обороны", - сообщил П.Марчек.

Он отметил, что "таким образом, в аэропорту Слиач вблизи города Банска-Бистрица и на авиабазе Кухине в западной Словакии должны появиться крупные склады для американского вооружения, а также казармы для военнослужащих США".

"Не исключено, что Штаты захотят разместить у нас ядерные боеприпасы, учитывая прекращение действия ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ)", - сказал словацкий парламентарий.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, США, БАЗЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]