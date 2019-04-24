Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 24 апреля ЦБА установил 1,9068 манат/1EUR (23 апреля - 1,9126 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 апреля установил 0,0267 манат/1RUB (23 апреля - 0,0266 манат/1RUB).
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