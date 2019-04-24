Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9068 RUR   0.0267 GBR   2.1994 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.04.2019 09:33

Цены на нефть опускаются, обновив накануне максимумы с октября, Brent на уровне $74,17 за баррель

Цены на нефть снижаются в среду после подъема по итогам предыдущей сессии до максимальных уровней с конца октября.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $74,17 за баррель, что на $0,34 (0,46%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,47 (0,63%) - до $74,51 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,34 (0,51%) - до $65,96 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт поднялся в цене на $0,75 (1,14%) - до $66,3 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения, что решение США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран может привести к нехватке топлива на мировом рынке.

В понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

Многие трейдеры сомневаются, что Д.Трамп действительно откажется продлевать исключения из санкций, учитывая его опасения "относительно последствий роста цен на топливо для рядовых американцев", отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Действия США призваны лишить Иран главного источника доходов, однако они могут иметь более серьезные последствия для рынка, поскольку неясно, будет ли потеря иранских поставок быстро восполнена", - цитирует эксперта MarketWatch.

Администрация Д.Трампа заявила, что страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, обеспечат нефтяной рынок поставками в достаточном объеме, однако ОПЕК "до сих пор негодует из-за того, что Трамп еще на первом этапе предоставил эти исключения, учитывая, что страны организации наращивали добычу, чтобы восполнить потенциальный дефицит, который должны были спровоцировать так и не введенные в действительности ограничения", говорит Ф.Флинн.

"Нефтедобывающие страны потеряли миллиарды долларов, и они, конечно, недовольны. В это раз они не станут наращивать добычу заранее", - добавил эксперт.

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти в ответ на ужесточение США антииранских санкций, но не планирует делать каких-либо радикальных шагов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, Эр-Рияд хотел бы дождаться реального сокращения поставок из Ирана, прежде чем существенно наращивать добычу.

В центре внимания трейдеров в среду - данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю.

Согласно прогнозу S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 500 тыс. баррелей, запасы бензина - упали на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 6,86 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, по информации API, снизились третью неделю подряд - на 389 тыс. баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дорожает из-за ужесточения санкций против Ирана, Brent приближается к $75 за баррель Нефть продолжает дорожать после роста накануне, Brent торгуется на рекордном уровне с октября Нефть активно дорожает в ожидании новостей по Ирану, Brent торгуется у $73,7 за баррель Цены на нефть сильно растут, Brent торгуется у $73,7 за баррель Нефть слабо дорожает в четверг, цена Brent выросла до $71,8 за баррель Нефть слабо растет после снижения днем ранее, Brent торгуется у $71,7 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]