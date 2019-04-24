Профсоюзы Казахстана выдвинули экс-депутата Таспихова кандидатом в президенты

Бывший депутат, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области (ЗКО) Амангельды Таспихов выдвинут кандидатом в президенты страны от Федерации профсоюзов Казахстана на предстоящих 9 июня внеочередных выборах главы государства, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Решение принято на проходящем в среду заседании генерального совета Федерации профсоюзов.
Заместитель председателя Федерации Мухтар Тиникеев, которого также ранее предлагали в кандидаты на пост президента, взял самоотвод.
"Мое выдвижение в дальнейшем невозможно, потому что мое бытовое знание государственного языка не позволяет мне идти дальше", - сказал М.Тиникеев на заседании.
Свободное владение государственным языком является обязательным условием для кандидатов в президенты Казахстана.
60-летний А.Таспихов начал трудовую деятельность с должности инженера-технолога Алматинского завода тяжелого машиностроения. В разные годы занимал пост главы комитета по стандартизации, метрологии и сертификации министерства индустрии и торговли, был главой Желаевского поселкового округа города Уральска (адмцетр Западно-Казахстанской области), а также директором производственного филиала АО "КазТрансГазАймак" и ТОО "Урал Ойл энд Газ". С 1998-2002 годы являлся депутатом сената парламента Казахстана, с 2004 по 2007 годы - депутатом мажилиса парламента 3-го созыва, был депутатом маслихата Западно-Казахстанской области.
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