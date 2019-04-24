Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9068 RUR   0.0267 GBR   2.1994 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.04.2019 11:47

Профсоюзы Казахстана выдвинули экс-депутата Таспихова кандидатом в президенты

Бывший депутат, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области (ЗКО) Амангельды Таспихов выдвинут кандидатом в президенты страны от Федерации профсоюзов Казахстана на предстоящих 9 июня внеочередных выборах главы государства, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Решение принято на проходящем в среду заседании генерального совета Федерации профсоюзов.

Заместитель председателя Федерации Мухтар Тиникеев, которого также ранее предлагали в кандидаты на пост президента, взял самоотвод.

"Мое выдвижение в дальнейшем невозможно, потому что мое бытовое знание государственного языка не позволяет мне идти дальше", - сказал М.Тиникеев на заседании.

Свободное владение государственным языком является обязательным условием для кандидатов в президенты Казахстана.

60-летний А.Таспихов начал трудовую деятельность с должности инженера-технолога Алматинского завода тяжелого машиностроения. В разные годы занимал пост главы комитета по стандартизации, метрологии и сертификации министерства индустрии и торговли, был главой Желаевского поселкового округа города Уральска (адмцетр Западно-Казахстанской области), а также директором производственного филиала АО "КазТрансГазАймак" и ТОО "Урал Ойл энд Газ". С 1998-2002 годы являлся депутатом сената парламента Казахстана, с 2004 по 2007 годы - депутатом мажилиса парламента 3-го созыва, был депутатом маслихата Западно-Казахстанской области.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРОФСОЮЗЫ, КАНДИДАТ, ВЫДВИЖЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]