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Внешняя политика 24.04.2019 10:06

Транскаспийский форум пройдет в Вашингтоне в мае

Очередной Транскаспийский форум пройдет в Вашингтоне в мае, сообщает Каспийский политический центр (Caspian Policy Center).

«Каспийский политический центр совместно с Торговой палатой США при поддержке посольств Азербайджана, Афганистана, Грузии, Казахстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана 22 и 23 мая проведут четвертый по счету Транскаспийский форум»,- отмечается в сообщении.

Форум проводится с 2016 года и собирает политиков и лидеров бизнеса США и Транскаспийского коридора с целью обсуждения стратегического партнерства, бизнеса, торговли и инвестиционных возможностей.

Нынешний форум также объединит лидеров бизнеса, экспертов по внешней политике и правительственных чиновников из США и Каспийского региона для изучения новых тенденций, и выявления новых возможностей в этих областях.

Каспийский политический центр является независимым, некоммерческим исследовательским центром в Вашингтоне. Основные объекты исследований центра вопросы энергетики, экономики, политики и безопасности Каспийского региона.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ФОРУМ, ТРАНСКАСПИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]