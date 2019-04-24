Очередной Транскаспийский форум пройдет в Вашингтоне в мае, сообщает Каспийский политический центр (Caspian Policy Center).

«Каспийский политический центр совместно с Торговой палатой США при поддержке посольств Азербайджана, Афганистана, Грузии, Казахстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана 22 и 23 мая проведут четвертый по счету Транскаспийский форум»,- отмечается в сообщении.

Форум проводится с 2016 года и собирает политиков и лидеров бизнеса США и Транскаспийского коридора с целью обсуждения стратегического партнерства, бизнеса, торговли и инвестиционных возможностей.

Нынешний форум также объединит лидеров бизнеса, экспертов по внешней политике и правительственных чиновников из США и Каспийского региона для изучения новых тенденций, и выявления новых возможностей в этих областях.

Каспийский политический центр является независимым, некоммерческим исследовательским центром в Вашингтоне. Основные объекты исследований центра вопросы энергетики, экономики, политики и безопасности Каспийского региона.

Б.Рустамбеков