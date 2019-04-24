УЕФА приветствует изменения в визовой анкете Азербайджана

УЕФА приветствует решение Азербайджана отменить требование подтверждения ВИЧ/гепатита во время оформления электронной визы для футбольных болельщиков, говорится в заявлении на официальной страницы организации.

"Мы приветствуем решение Азербайджана изменить существующую систему оформления электронных виз и отменить требование подтверждения ВИЧ/гепатита. Наличие болезни не должно мешать фанатам присутствовать на финальном матче Лиги Европы-2018/19 и играх Евро-2020", - говорится в заявлении.

Президент Ильхам Алиев в марте подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить финал Лиги Европы УЕФА в Баку.

Согласно распоряжению, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на финал Лиги Европы УЕФА в Баку смогут с 15 мая по 1 июня 2019 года получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах страны.

Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: официальное приглашение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), документ аккредитации АФФА; билет на финальную игру Лиги Европы УЕФА или документ, подтверждающий обретение билета.

Финальная игра Лиги Европы УЕФА пройдет в Баку 29 мая.

А. Мамедов