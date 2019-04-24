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Спорт 24.04.2019 10:11

УЕФА приветствует изменения в визовой анкете Азербайджана

УЕФА приветствует решение Азербайджана отменить требование подтверждения ВИЧ/гепатита во время оформления электронной визы для футбольных болельщиков, говорится в заявлении на официальной страницы организации.

"Мы приветствуем решение Азербайджана изменить существующую систему оформления электронных виз и отменить требование подтверждения ВИЧ/гепатита. Наличие болезни не должно мешать фанатам присутствовать на финальном матче Лиги Европы-2018/19 и играх Евро-2020", - говорится в заявлении.

Президент Ильхам Алиев в марте подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить финал Лиги Европы УЕФА в Баку.

Согласно распоряжению, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на финал Лиги Европы УЕФА в Баку смогут с 15 мая по 1 июня 2019 года получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах страны.

Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: официальное приглашение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), документ аккредитации АФФА; билет на финальную игру Лиги Европы УЕФА или документ, подтверждающий обретение билета.

Финальная игра Лиги Европы УЕФА пройдет в Баку 29 мая.

А. Мамедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЕФА, ВИЗА, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]