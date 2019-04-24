Европейский механизм расчетов по Ирану пока в реальности себя не проявил - Чижов

У России есть вопросы к "евротройке" в связи с запуском специального механизма расчетов по Ирану (INSTEX), заявил в среду постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Это (когда он может быть запущен) надо спрашивать тех, кто этот механизм создаёт, то есть так называемую евротройку; у нас есть вопросы к тому, что оно делают", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".
В.Чижов отметил, что "механизм пока что реально себя особо не проявил".
"Иранцы сказали, что будут создавать свой зеркальный механизм, но пока что тоже это дальше заявлений не пошло", - добавил он.
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