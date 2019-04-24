Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9068 RUR   0.0267 GBR   2.1994 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.04.2019 10:13

Европейский механизм расчетов по Ирану пока в реальности себя не проявил - Чижов

У России есть вопросы к "евротройке" в связи с запуском специального механизма расчетов по Ирану (INSTEX), заявил в среду постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Это (когда он может быть запущен) надо спрашивать тех, кто этот механизм создаёт, то есть так называемую евротройку; у нас есть вопросы к тому, что оно делают", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В.Чижов отметил, что "механизм пока что реально себя особо не проявил".

"Иранцы сказали, что будут создавать свой зеркальный механизм, но пока что тоже это дальше заявлений не пошло", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕС, ИРАН, РАСЧЕТЫ


Похожие новости


Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС В отношениях Армении с Россией и с ЕС нет противоречий - Пашинян России нужны гарантии ЕС по поводу прохождения "Турецкого потока" через Болгарию - Медведев Лавров пока не видит условий для возвращения отношений России и ЕС в нормальное русло Могерини не исключила одобрение новых санкций против РФ в течение "пары недель" Претензии ЕС на ведущую роль в посредничестве по Венесуэле вызывают сожаление и вопросы - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]