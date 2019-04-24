Доллар продолжает дорожать при низкой волатильности торгов

Долларовый индекс продолжает подъем в среду после скачка в ходе предыдущей сессии до максимума с июня 2017 года на фоне увеличения спроса на наиболее надежные активы в связи с ростом геополитической напряженности.

Курс евро к доллару опустился в ходе торгов до $1,1212 по сравнению с $1,1227 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта стерлингов уменьшилась до $1,2923 против $1,2938 накануне.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 111,82 иены по сравнению с 111,86 иены по итогам предыдущих торгов.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в среду 0,1%. Во вторник значение индекса достигало максимума с июня 2017 года, а к закрытию рынка его подъем составил 0,4%.

"Недостаток волатильности уже становится постоянной темой", - отмечает аналитик Societe Generale Кит Джукс.

"Волатильность валютного рынка находится на минимуме с 2014 года, и это заставляет инвесторов искать более доходные варианты вложений, что неблагоприятно для евро и иены", - цитирует эксперта MarketWatch.

Курс австралийского доллара упал на 1% на данных об ослаблении инфляции и составляет 1,4219 доллара/$1.

Потребительские цены в Австралии в первом квартале не изменились по сравнению с предыдущим кварталом, когда они выросли на 0,5%. В годовом выражении рост цен в январе-марте замедлился до 1,3% с 1,8% в четвертом квартале.