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Происшествия 24.04.2019 10:33

Таможня предотвратила попытку незаконного ввоза в Азербайджан гражданином России 3 млн рублей

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну незадекларированных 3 млн рублей, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время проведенного на таможенном посту «Ханоба» досмотра в принадлежащем гражданину России автомобиле марки «Toyota Camry» были обнаружены незадекларированные 3 млн российских рублей (более $47 тыс.)», - отмечается в сообщении.

Денежные купюры были спрятаны в упаковке из-под риса в заднем багажнике машины.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДЕНЬГИ, КОНТРАБАНДА, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]