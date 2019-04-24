Таможня предотвратила попытку незаконного ввоза в Азербайджан гражданином России 3 млн рублей

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну незадекларированных 3 млн рублей, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Во время проведенного на таможенном посту «Ханоба» досмотра в принадлежащем гражданину России автомобиле марки «Toyota Camry» были обнаружены незадекларированные 3 млн российских рублей (более $47 тыс.)», - отмечается в сообщении.
Денежные купюры были спрятаны в упаковке из-под риса в заднем багажнике машины.
Р.Бабаев
ZTE заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном – председатель корпорации
Президент Алиев встретился с гендиректором корпорации CETC International
Китайская Risen Energy ввела в Казахстане СЭС мощностью 40 МВт
SOCAR к 2021г начнет строительство в Турции нефтехимического комплекса "Меркурий"
Туркменнефть завершило бурение второй сверхглубокой скважины на западе Туркмении
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
США не располагали информацией о готовящихся терактах на Шри-Ланке - американский посол в Коломбо
Поставки С-400 Турции начнутся в июле - Рособоронэкспорт
Шойгу называет приоритетом военное сотрудничество РФ в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на услуги поездок на такси
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению хозяйственных товаров
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР