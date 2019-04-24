Таможня предотвратила попытку незаконного ввоза в Азербайджан гражданином России 3 млн рублей

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну незадекларированных 3 млн рублей, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время проведенного на таможенном посту «Ханоба» досмотра в принадлежащем гражданину России автомобиле марки «Toyota Camry» были обнаружены незадекларированные 3 млн российских рублей (более $47 тыс.)», - отмечается в сообщении.

Денежные купюры были спрятаны в упаковке из-под риса в заднем багажнике машины.

Р.Бабаев