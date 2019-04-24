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СНГ 24.04.2019 12:04

Лукашенко отправляется в Пекин на форум "Один пояс-один путь", где проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25-27 апреля примет участие во II Форуме международного сотрудничества "Один пояс- один путь" в Пекине.

Запланирована встреча главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии в среду.

Кроме того, на полях форума А.Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч.

А.Лукашенко представит на саммите "Один пояс- один путь" предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.

В форуме "Один пояс - один путь" принимает участие президент России Владимир Путин. 26 апреля в Пекине он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и встретится с рядом других своих коллег, сообщил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Будет сверка часов в контексте форума, опять-таки это сопряжение Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути, вопрос о переводе в практическую площадь идеи большого евразийского партнерства с участием не только ЕврАзЭС, но и ШОС, АСЕАН", - рассказал Ю.Ушаков.

Ю.Ушаков рассказал, что на полях форума В.Путин также встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с сербским, египетским и кипрским коллегами Александром Вучичем, Абдельфаттахом ас-Сиси и Никосом Анастасиадисом.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]