Один из исполнителей терактов на Шри-Ланке учился в Великобритании, заявляют власти страны

Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что один из террористов-смертников, устроивших взрывы в минувшее воскресенье, учился в Великобритании, сообщает в среду британский телеканал Sky News.
"Мы уверены, что один из террористов-смертников учился в Великобритании, а затем - в аспирантуре в Австралии до того, как обустроиться на Шри-Ланке", - сказал Р.Виджевардена на пресс-конференции.
При этом министр подчеркнул, что все террористы были хорошо образованы и относились к среднему классу.
На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.
ZTE заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном – председатель корпорации
Президент Алиев встретился с гендиректором корпорации CETC International
Китайская Risen Energy ввела в Казахстане СЭС мощностью 40 МВт
SOCAR к 2021г начнет строительство в Турции нефтехимического комплекса "Меркурий"
Туркменнефть завершило бурение второй сверхглубокой скважины на западе Туркмении
Вместо Сэма Смита в Баку выступит Джесси Джей
В Баку самая скоростная уличная трасса – техдиректор Honda F1
По состоянию здоровья отменен концерт Сема Смита в Баку - BCC
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на услуги поездок на такси
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению хозяйственных товаров
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР