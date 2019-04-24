Президент Алиев встретился с председателем корпорации ZTE

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в среду в Пекине с председателем корпорации ZTE Ли Зихуе, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев прибыл в среду с рабочим визитом в Китай для участия во II международной конференции «Один пояс, один путь».

Р.Бабаев