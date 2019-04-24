Премьер Армении уверен, что недоверие российских элит к новой армянской власти исчезнет в ходе более тесного сотрудничества

Определенное недоверие российского истеблишмента к людям, которые после революции в Армении пришли к власти из различных неправительственных и общественных организаций, может быть преодолено в ходе более тесного взаимодействия, заявил в среду глава армянского правительства Никол Пашинян.
"Это не секрет, что у российской элиты есть некоторые вопросы в отношении тех людей, которые пришли к власти после народной революции. Это люди, которые были политическими, гражданскими активистами. Эти люди были вынуждены работать в общественном секторе, который финансировался, в том числе, и теми международными организациями, которые не хорошо воспринимаются в России. И в связи с этим мы видим недоверие со стороны элиты России", - сказал Н.Пашинян в интервью армянскому новостному порталу Civilnet.
"Уверен, что это недоверие исчезнет со временем, когда институты России и Армении будут общаться более тесно", - отметил премьер Армении.
27 апреля Армения будет отмечать День гражданина, приуроченный к событиям 2018 года, в результате которых в стране произошла смена власти.
С 13 апреля 2018 в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста во главе с тогдашним лидером оппозиции и нынешним главой правительства Армении Н.Пашиняном против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.
Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей партии С.Саргсяна и избрания нового премьера.
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