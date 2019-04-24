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СНГ 24.04.2019 12:45

Шойгу называет приоритетом военное сотрудничество РФ в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС

Россия укрепляет потенциал своих Вооруженных сил и считает приоритетом углубление военного сотрудничества в рамках СНГ, а также взаимодействие военных ведомств в рамках ШОС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Минобороны России принимает все необходимые меры для повышения боевого потенциала Вооружённых Сил, развития взаимодействия с нашими союзниками и партнёрами", - сказал министр в среду на московской конференции по международной безопасности.

"Нашими несомненными приоритетами остаются углубление военного сотрудничества со странами СНГ, совершенствование военной составляющей ОДКБ, укрепление Союзного государства России и Белоруссии, а также взаимодействие военных ведомств в рамках ШОС", - заявил С.Шойгу.

"Особое внимание в работе с союзниками уделяется практическим мероприятиям боевой подготовки, организации совместных учений и тренировок", - сообщил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]