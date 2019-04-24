Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9068 RUR   0.0267 GBR   2.1994 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 24.04.2019 11:19

Президент Алиев встретился с гендиректором корпорации CETC International

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в среду в Пекине с генеральным директором корпорации CETC International Ву Манчином, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев прибыл в среду с рабочим визитом в Китай для участия во II международной конференции «Один пояс, один путь».

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Президент Алиев прибыл в Китай для участия в конференции «Один пояс, один путь» Азербайджан может принять участие в российско-китайских учениях в качестве наблюдателя – глава Росгвардии Азербайджан может стать транспортным узлом для выхода ЕС в Центральную Азию и Китай – Эттингер Азербайджан открыт для компаний из Китая - президент Алиев Азербайджан и Китай договорились об увеличении турпотока из Пекина в Баку Азербайджан примет участие на I-ой Международной выставке импорта Китая

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]