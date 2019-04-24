Президент Алиев встретился с гендиректором корпорации CETC International

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в среду в Пекине с генеральным директором корпорации CETC International Ву Манчином, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев прибыл в среду с рабочим визитом в Китай для участия во II международной конференции «Один пояс, один путь».

Б.Рустамбеков