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Дальнее зарубежье 24.04.2019 13:01

США не располагали информацией о готовящихся терактах на Шри-Ланке - американский посол в Коломбо

Посол США на Шри-Ланке Алайна Теплиц в среду опровергла сообщения о том, что США заранее было известно о возможных терактах в церквях и туристических местах.

"Нам не было известно об этих атаках", - сказала А.Теплиц в интервью американскому телеканалу CNN.

Накануне CNN сообщал, что спецслужбы Индии и США несколько раз предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах на острове.

По словам представителя правительства Шри-Ланки Раджиты Сенаратне, 4 апреля иностранные спецслужбы сообщили чиновникам о потенциальном заговоре с целью осуществления атак смертников на христианские церкви и туристические места.

"Не могу говорить за других. Я не знаю, какие другие источники информации у правительства Шри-Ланки могли быть. Я лишь могу сказать вам, что мы не знали (о терактах - ИФ) заранее", - отметила А.Теплиц.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.

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Тэги: США, ШРИ/ЛАНКА, ПОСОЛЬСТВО, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]