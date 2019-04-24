Запросы кредитных организаций Азербайджана в АКБ в I квартале 2019г увеличились на 40%

ООО «Азербайджанское кредитное бюро» (AKB) получило в первом квартале 2019 года 567,525 тыс. кредитных запросов, отмечается в сообщении Бюро.

"В первом квартале 2019 году Бюро получило 567,525 тыс. запросов о кредитной отчетности заемщиков. При этом 30 банков в отчетном периоде направили в Бюро 505,027 тыс. запросов (89% от общего числа запросов)", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, 39 небанковских кредитных организаций (НБКО) направили в Бюро 62,498 тыс. запросов.

В целом, в отчетный период число кредитных запросов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40%.

В сообщении отмечается, что Бюро, в целом, заключило договора со 123 организациями. Кроме того в течение отчетного периода в АКБ обратилось 5,511 тыс. лиц для получения информации о собственных кредитных счетах.

«Из них 5,466 тыс. являются физическими лицами, еще 45 – юридическими», - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года инициативная группа по созданию первого частного кредитного бюро в республике объявило о создании ООО "Азербайджанское кредитное бюро". Учредителями общества стали 8 банков - Международный банк Азербайджана (МБА), PASHA Bank, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan. Уставный капитал Бюро равен 2 млн манатов, оно начало деятельность с 1 февраля 2018 года.

Бюро осуществляет сбор, хранение и анализ формирующей кредитную историю клиентов информации, полученной как у кредитных организаций, так и страховых, лизинговых, компаний, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи и др. Кроме того, бюро будет составлять кредитную отчетность, присваивать рейтинги заемщикам и др. услуги.

А. Мамедов