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Спорт 24.04.2019 11:36

В Баку нужно тормозить максимально поздно - Риккардо

Победитель «Гран-при Азербайджана» в 2017 году, пилот команды «Renault» королевских гонок «Формула-1» Даниэль Риккардо считает особенной бакинскую трассу Baku City Circuit (BCC).

«В Баку особенная трасса – совсем не такая, как на других уличных Гран При – и много мест, где можно обгонять. Мои гонки в Баку всегда получилась интересными – от невероятных успехов, как неожиданная победа в 2017-м, до полной неудачи, как в прошлом году», - сказал Д.Риккардо в интервью сайту f1news.ru.

По его мнению, ряд элементов BCC можно было бы использовать на новых автодромах.

«В 2017-м гонка напоминала скорее сражение на картодроме – в тот день все мы вновь почувствовали себя детьми. Некоторые элементы этой трассы стоило бы использовать на новых автодромах. Длинная извилистая прямая позволяет обгонять и заставляет нас настраивать машины на меньшую прижимную силу, чем хотелось бы», - сказал пилот.

Д.Риккардо раскрыл также тактические секреты управления болидом на трассе в Баку.

«Главная сложность – торможения. Нужно решиться тормозить максимально поздно, особенно перед первым и третьим поворотами после прямых. Из-за поздних торможений вы постоянно атакуете на пределе, что не оставляет места для ошибок. По ходу уик-энда нужно найти предел возможностей машины, что всегда непросто на трассе, окруженной барьерами. В прошлом мы не раз видели – ошибка приводит к удару о стену, и ваша борьба окончена», - подчеркнул он.

Гран-при Азербайджана пройдет с 26 по 28 апреля 2019 года.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФОРМУЛА/1, BCC, РИККАРДО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]