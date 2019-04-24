В Баку нужно тормозить максимально поздно - Риккардо

Победитель «Гран-при Азербайджана» в 2017 году, пилот команды «Renault» королевских гонок «Формула-1» Даниэль Риккардо считает особенной бакинскую трассу Baku City Circuit (BCC).
«В Баку особенная трасса – совсем не такая, как на других уличных Гран При – и много мест, где можно обгонять. Мои гонки в Баку всегда получилась интересными – от невероятных успехов, как неожиданная победа в 2017-м, до полной неудачи, как в прошлом году», - сказал Д.Риккардо в интервью сайту f1news.ru.
По его мнению, ряд элементов BCC можно было бы использовать на новых автодромах.
«В 2017-м гонка напоминала скорее сражение на картодроме – в тот день все мы вновь почувствовали себя детьми. Некоторые элементы этой трассы стоило бы использовать на новых автодромах. Длинная извилистая прямая позволяет обгонять и заставляет нас настраивать машины на меньшую прижимную силу, чем хотелось бы», - сказал пилот.
Д.Риккардо раскрыл также тактические секреты управления болидом на трассе в Баку.
«Главная сложность – торможения. Нужно решиться тормозить максимально поздно, особенно перед первым и третьим поворотами после прямых. Из-за поздних торможений вы постоянно атакуете на пределе, что не оставляет места для ошибок. По ходу уик-энда нужно найти предел возможностей машины, что всегда непросто на трассе, окруженной барьерами. В прошлом мы не раз видели – ошибка приводит к удару о стену, и ваша борьба окончена», - подчеркнул он.
Гран-при Азербайджана пройдет с 26 по 28 апреля 2019 года.
Р.Бабаев
ZTE заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном – председатель корпорации
Президент Алиев встретился с гендиректором корпорации CETC International
Китайская Risen Energy ввела в Казахстане СЭС мощностью 40 МВт
SOCAR к 2021г начнет строительство в Турции нефтехимического комплекса "Меркурий"
Туркменнефть завершило бурение второй сверхглубокой скважины на западе Туркмении
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
США не располагали информацией о готовящихся терактах на Шри-Ланке - американский посол в Коломбо
Поставки С-400 Турции начнутся в июле - Рособоронэкспорт
Шойгу называет приоритетом военное сотрудничество РФ в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на услуги поездок на такси
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению хозяйственных товаров
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР