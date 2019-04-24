Производственное объединение "Азерхимия" компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует во II-ом квартале 2020 года ввести в эксплуатацию завод "Этилен-полиэтилен" после модернизации и реконструкции, заявил заместитель генерального директора объединения по инвестициям и развитию Орхан Джафаров.

"В I-ом квартале 2020 года на предприятии завершатся строительно-монтажные работы по новым и реконструируемым установкам. Полномасштабный ввод в эксплуатацию завода в новой конфигурации после реконструкции и модернизации состоится во II- ом квартале 2020 года"-, заявил О.Джафаров в среду, выступая в Баку на IV-ом международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия».

Он сообщил, что к настоящему времени в рамках проекта выполнено 99,8% проектных работ, 96,4% закупочных работ и 51% строительных работ.

Как сообщалось, проект модернизации и реконструкции позволит заводу "Этилен-полиэтилен" увеличить годовой объем производства этилена со 100-105 тыс. тонн до 192 тыс. тонн, пропилена - с 50-55 тыс. тонн до 187 тыс. тонн, увеличить срок эксплуатации предприятия на 20 лет и заменить используемую в качестве сырья нафту на природный газ.

В рамках проекта предусмотрено строительство установки по очистке сухого газа, установки по очистке пропан-пропиленовой фракции, склада для хранения этилена и пропилена, установки по обогащению водорода, установки по производству водорода (электролизной установки) и четырех пиролизных печей нового типа.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрена модернизация, обновление и замена существующих на установке «ЭП-300» производственных отделений, оборудования, переход на автоматизацию систем управления, усовершенствование существующей системы энергоснабжения и вспомогательных установок.

Реализация данного проекта позволит обеспечить сырьем заводы по производству полиэтилена высокой плотности и полипропилена компании SOCAR Polymer.

Производственное объединение «Азерхимия» компании SOCAR и итальянская Technip Italy 5 ноября 2016 года заключили EPC-контракт в рамках проекта реконструкции завода «Этилен-полиэтилен».

Активные работы по проекту ведутся с 2017 года.

Н.Аббасова