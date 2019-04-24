Все больше мирных жителей Афганистана погибают от действий США и афганских сил - ООН

Действия военных США и Афганистана привели в 2019 году к гибели большего числа гражданских лиц, чем действия боевиков движения "Талибан", говорится в распространенном в среду докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).
За первые три месяца 2019 года подтверждена ответственность военнослужащих Афганистана и США за гибель 305 мирных жителей, тогда как талибов - за гибель 227 гражданских лиц.
В МООНСА призвали международные и национальные силы, действующие в Афганистане, "провести расследование в связи с сообщениями о гибели мирных жителей, опубликовать результаты этого расследования и предоставить компенсацию пострадавшим".
Миссия ООН по содействию Афганистану собирает данные о жертвах и пострадавших в стране, начиная с 2009 года.
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