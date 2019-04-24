По состоянию здоровья отменен концерт Сема Смита в Баку - BCC

Операционная компания Baku City Circuit (BCC) сообщает об отмене концерта британского музыканта Сэма Смита, который планировался 27 апреля в Баку в рамках «Гран при Азербайджана» королевских гонок «Формула-1».
«Вслед за отменой ряда концертов в рамках южно-африканского турне, врачи рекомендовали Сэму Смиту приостановить последующие выступления и взять отдых», - говорится в сообщении BCC.
Концерт отменен в связи с проблемами со здоровьем известного исполнителя.
«Здоровье и благополучие Сэма Смита имеют первостепенное значение для нас, и BCC с чувством полного понимания и уважения относится к его решению, так как в настоящее время он должен полностью сосредоточиться на своем выздоровлении», - отмечается в сообщении.
Гран-при Азербайджана пройдет с 26 по 28 апреля 2019 года.
Р.Бабаев
ZTE заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном – председатель корпорации
Президент Алиев встретился с гендиректором корпорации CETC International
Китайская Risen Energy ввела в Казахстане СЭС мощностью 40 МВт
SOCAR к 2021г начнет строительство в Турции нефтехимического комплекса "Меркурий"
Туркменнефть завершило бурение второй сверхглубокой скважины на западе Туркмении
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
США не располагали информацией о готовящихся терактах на Шри-Ланке - американский посол в Коломбо
Поставки С-400 Турции начнутся в июле - Рособоронэкспорт
Шойгу называет приоритетом военное сотрудничество РФ в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на услуги поездок на такси
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению хозяйственных товаров
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР