По состоянию здоровья отменен концерт Сема Смита в Баку - BCC

Операционная компания Baku City Circuit (BCC) сообщает об отмене концерта британского музыканта Сэма Смита, который планировался 27 апреля в Баку в рамках «Гран при Азербайджана» королевских гонок «Формула-1».

«Вслед за отменой ряда концертов в рамках южно-африканского турне, врачи рекомендовали Сэму Смиту приостановить последующие выступления и взять отдых», - говорится в сообщении BCC.

Концерт отменен в связи с проблемами со здоровьем известного исполнителя.

«Здоровье и благополучие Сэма Смита имеют первостепенное значение для нас, и BCC с чувством полного понимания и уважения относится к его решению, так как в настоящее время он должен полностью сосредоточиться на своем выздоровлении», - отмечается в сообщении.

Гран-при Азербайджана пройдет с 26 по 28 апреля 2019 года.

Р.Бабаев