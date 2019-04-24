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ТЭК 24.04.2019 11:56

Саудовская Аравия не будет снижать добычу нефти в мае - министр энергетики

Саудовская Аравия не будет снижать добычу нефти в мае, приводит агентство Bloomberg слова министра энергетики страны Халида аль-Фалиха.

"Конечно, Саудовская Аравия не будет снижать добычу еще больше сейчас", - отметил он.

Министр также отметил, что не видит необходимости в данный момент принимать какие-то немедленные решения на рынке.

Ранее Х.аль-Фалих сообщал о планах Саудовской Аравии в апреле снизить добычу до 9,7 млн б/с, отмечая, что вряд ли королевству нужно сокращать добычу ещё сильнее. По данным вторичных источников ОПЕК, в марте королевство сократило добычу к октябрю 2018г на 839 тыс. б/с - до 9,8 млн б/с вместо установленных сделкой 10,311 млн б/с. Таким образом, в прошлом месяце Саудовская Аравия перевыполнила обязательства по сделке уже на 500 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]