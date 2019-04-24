Саудовская Аравия не будет снижать добычу нефти в мае - министр энергетики

Саудовская Аравия не будет снижать добычу нефти в мае, приводит агентство Bloomberg слова министра энергетики страны Халида аль-Фалиха.

"Конечно, Саудовская Аравия не будет снижать добычу еще больше сейчас", - отметил он.

Министр также отметил, что не видит необходимости в данный момент принимать какие-то немедленные решения на рынке.

Ранее Х.аль-Фалих сообщал о планах Саудовской Аравии в апреле снизить добычу до 9,7 млн б/с, отмечая, что вряд ли королевству нужно сокращать добычу ещё сильнее. По данным вторичных источников ОПЕК, в марте королевство сократило добычу к октябрю 2018г на 839 тыс. б/с - до 9,8 млн б/с вместо установленных сделкой 10,311 млн б/с. Таким образом, в прошлом месяце Саудовская Аравия перевыполнила обязательства по сделке уже на 500 тыс. б/с.