ZTE заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном – председатель корпорации

Корпорация ZTE заинтересована в укреплении партнерства с Азербайджаном, заявил председатель ZTE Ли Зихуе.

Президента Азербайджана Ильхам Алиев встретился с З.Ли на полях II международной конференции «Один пояс, один путь» в Китае.

«З.Ли сказал, что корпорация имеет хорошие примеры сотрудничества в азербайджанском рынке и выразил заинтересованность ZTE в укреплении партнерских связей с Азербайджаном»,- сообщает сайт главы государства.

И.Алиев, в свою очередь, выразил надежду, что сотрудничество корпорации с Азербайджаном будет успешным.

«Президент подчеркнул, что Азербайджан обладает хорошими возможностями для сотрудничества с корпорацией ZTE»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде