Ким Чен Ын рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию на Корейском полуострове, двусторонние отношения

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Корейском полуострове и двусторонние отношения.

"Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"И надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путным я смогу предметно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двусторонних отношений", - добавил северокорейский лидер.