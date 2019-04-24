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Дальнее зарубежье 24.04.2019 12:00

Ким Чен Ын рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию на Корейском полуострове, двусторонние отношения

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Корейском полуострове и двусторонние отношения.

"Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"И надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путным я смогу предметно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двусторонних отношений", - добавил северокорейский лидер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]