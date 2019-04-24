Премьер Мэй разрешила компании Huawei участвовать в создании сети 5G - газета

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала разрешение на участие китайской телекоммуникационной корпорации Huawei в развертывании на британской территории сети 5G , сообщает британское издание The Daily Telegraph.

По информации издания, Совет национальной безопасности Великобритании, возглавляемый Т.Мэй, одобрил для Huawei ограниченный доступ к проекту, включая сооружение антенн.

В то же время решение было принято, несмотря на то, что свое беспокойство высказывали глава МВД Саджид Джавид, министр обороны Гэвин Уильямсон, министр торговли Лайам Фокс.

На Даунинг-стрит информацию The Daily Telegraph комментировать отказались.

Как напоминают западные СМИ, ранее неоднократно звучали предостережения, что китайские власти якобы могут при помощи технологий Huawei шпионить за коммуникациями зарубежных государств и получить доступ к их критически важной инфраструктуре.

Так, ранее Huawei лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. При этом Вашингтон призывал партнеров по разведывательному альянсу Five Eyes, куда помимо США входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, последовать его примеру.

Лондонская газета The Times утверждала ранее в апреле, что ЦРУ сообщило союзникам США о получении Huawei финансирования от органов безопасности КНР. По данным ЦРУ, Huawei получает средства от Народно-освободительной армии Китая и от комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая, отмечала газета.