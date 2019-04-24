В Баку самая скоростная уличная трасса – техдиректор Honda F1

Компания Honda использует во время «Гран при Азербайджана» вторую версию двигателя внутреннего сгорания, сообщает f1news.ru.
«В Honda подтвердили досрочную смену силовых установок на машинах Red Bull Racing и Toro Rosso на этапе в Баку – в этот уик-энд дебютирует вторая версия двигателя внутреннего сгорания, оптимизированы и другие узлы», - говорится в информации.
Комментируя вносимые в конструкцию болидов изменения, технический директор Honda F1 Тойохару Танабе назвал бакинскую трассу Baku City Circuit самой скоростной уличной в календаре чемпионата.
«Четвертый этап сезона пройдет на самой скоростной уличной трассе в календаре. Ключевые особенности трассы в Баку – очень длинная прямая, более двух километров, и множество 90-градусных поворотов», - отметил он.
По его словам, чтобы добиться эффективной работы всех систем силовой установки на прямой будет использован опыт 2018 года.
«В этот уик-энд мы поставим вторую версию двигателя внутреннего сгорания на все четыре машины. Расследование показало, что отказ силовой установки на машине Даниила Квята в Китае свидетельствует о проблемах с контролем качества. Вторая версия двигателя внутреннего сгорания отличается большим ресурсом, лучшей надежностью и небольшой прибавкой мощности», - подчеркнул Т.Танабе.
Гран-при Азербайджана пройдет с 26 по 28 апреля 2019 года.
Р.Бабаев
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