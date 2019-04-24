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Спорт 24.04.2019 12:14

В Баку самая скоростная уличная трасса – техдиректор Honda F1

Компания Honda использует во время «Гран при Азербайджана» вторую версию двигателя внутреннего сгорания, сообщает f1news.ru.

«В Honda подтвердили досрочную смену силовых установок на машинах Red Bull Racing и Toro Rosso на этапе в Баку – в этот уик-энд дебютирует вторая версия двигателя внутреннего сгорания, оптимизированы и другие узлы», - говорится в информации.

Комментируя вносимые в конструкцию болидов изменения, технический директор Honda F1 Тойохару Танабе назвал бакинскую трассу Baku City Circuit самой скоростной уличной в календаре чемпионата.

«Четвертый этап сезона пройдет на самой скоростной уличной трассе в календаре. Ключевые особенности трассы в Баку – очень длинная прямая, более двух километров, и множество 90-градусных поворотов», - отметил он.

По его словам, чтобы добиться эффективной работы всех систем силовой установки на прямой будет использован опыт 2018 года.

«В этот уик-энд мы поставим вторую версию двигателя внутреннего сгорания на все четыре машины. Расследование показало, что отказ силовой установки на машине Даниила Квята в Китае свидетельствует о проблемах с контролем качества. Вторая версия двигателя внутреннего сгорания отличается большим ресурсом, лучшей надежностью и небольшой прибавкой мощности», - подчеркнул Т.Танабе.

Гран-при Азербайджана пройдет с 26 по 28 апреля 2019 года.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФОРМУЛА/1, BCC, HONDA


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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