Вместо Сэма Смита в Баку выступит Джесси Джей

Джесси Джей (Jessie J) станет хедлайнером гоночного уик-энда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019, сообщает Операционная компания Baku City Circuit.

«Мультиплатиновая вокалистка, исполнительница мировых хитов «Price Tag», «Domino» и «Bang Bang» выступит в субботу вечером на главной сцене гоночного уик-энда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019», - говорится в сообщении.

BCC пригласила выступить Дж.Джей в Баку, в связи с отменой по состоянию здоровья концерта, британского исполнителя Сэма Смита.

Р.Бабаев