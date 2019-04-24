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Спорт 24.04.2019 12:20

Вместо Сэма Смита в Баку выступит Джесси Джей

Джесси Джей (Jessie J) станет хедлайнером гоночного уик-энда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019, сообщает Операционная компания Baku City Circuit.

«Мультиплатиновая вокалистка, исполнительница мировых хитов «Price Tag», «Domino» и «Bang Bang» выступит в субботу вечером на главной сцене гоночного уик-энда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019», - говорится в сообщении.

BCC пригласила выступить Дж.Джей в Баку, в связи с отменой по состоянию здоровья концерта, британского исполнителя Сэма Смита.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФОРМУЛА/1, КОНЦЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]