Механизм расчетов с Ираном должен работать - МИД РФ

Москва рассчитывает, что работа по запуску механизма расчетов по Ирану, будет доведена до конца, РФ посылает соответствующие сигналы партнерам, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы рассчитываем, что эта работа будет завершена, доведена до логического завершения, и механизм заработает, соответствующие сигналы мы направляем странам ЕС", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".
А.Грушко подчеркнул, что речь идет даже не столько о гарантировании сделок, но и с точки зрения "сохранения самого СВПД".
"Картина многомерная и существует огромное количество факторов, которые влияют на отношения Ирана, иранских властей и всех их обязательств, которые были взяты Ираном и всеми участниками этого плана в рамках этого документа (СВПД - ИФ). И с этой точки зрения работа этого механизма, конечно, является одним из этих факторов", - пояснил дипломат.
В 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.
СВПД ограничивает Иран в обогащении урана до 3,67%. Это делает возможным использовать уран для атомных электростанций, однако недостаточно для создания ядерного оружия.
Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий.
Оставшиеся участники сделки - РФ, КНР, "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция), и ЕС, выступающий координатором "пятерки", а также Иран, заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество, несмотря на американские санкции.
Д.Трамп 22 апреля принял решение об отказе от продления мер по исключению ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана. Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть.
В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.
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