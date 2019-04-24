Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана/ ГНКАР) планирует в конце 2020 года начать строительство в Турции нового нефтехимического комплекса, сообщил менеджер по проектам SOCAR Turkiye Enerji Эмиль Алхаслы.
"В рамках проекта под названием "Меркурий" в конце 2020 года завершится процесс выбора EPC-подрядчика (Engineering, procurement and construction) по строительству в Турции нового нефтехимического комплекса и начнутся строительные работы. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется до конца 2023 года", - заявил Э.Алхаслы в среду, выступая в Баку на IV-ом международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия».
Он сообщил, что в мае 2019 года начнутся работы по проектированию (FEED) комплекса, которые завершаться во II-ом квартале 2020 года.
"Реализация проекта будет осуществлена на основе проектного финансирования. Более точные цифры о стоимости строительства комплекса будут известны к концу текущего года", - сообщил Э.Алхаслы.
Ранее со ссылкой на главу SOCAR Turkiye Enerji Заура Гахраманова сообщалось, что стоимость строительства нового нефтехимического комплекса в Турции оценивается в $1,8 млрд. При это он отмечал, что комплекс планируется ввести в строй в конце 2022 года.
Для реализации проекта планируется создать совместное предприятие с британской BP на паритетной основе. Окончательное инвестиционное решение по проекту будет принято до конца 2019 года.
Как ожидается, строительство нового нефтехимического комплекса позволит Турции ежегодно покрывать дефицит текущего счета на $6 млрд.
SOCAR и BP 20 декабря 2018 года подписали договорные принципы по оценке планов создания СП для строительства в Турции нефтехимического комплекса мирового масштаба и управления им.
Проект предусматривает строительство в районе Алиага, предприятия по производству 1,25 млн тонн в год очищенной терефталевой кислоты (PTA), 840 тыс. тонн параксилола (PX) и 340 тыс. тонн бензола.
PTA является основным сырьем в производстве полиэстера, из которого получают контейнеры для напитков и еды, упаковочные материалы, фото и кинопленку и прочую потребительские товары и продукция промышленного значения.
В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.
Н.Аббасова
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