Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9068 RUR   0.0267 GBR   2.1994 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.04.2019 12:42

SOCAR к 2021г начнет строительство в Турции нефтехимического комплекса "Меркурий"

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана/ ГНКАР) планирует в конце 2020 года начать строительство в Турции нового нефтехимического комплекса, сообщил менеджер по проектам SOCAR Turkiye Enerji Эмиль Алхаслы.

"В рамках проекта под названием "Меркурий" в конце 2020 года завершится процесс выбора EPC-подрядчика (Engineering, procurement and construction) по строительству в Турции нового нефтехимического комплекса и начнутся строительные работы. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется до конца 2023 года", - заявил Э.Алхаслы в среду, выступая в Баку на IV-ом международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия».

Он сообщил, что в мае 2019 года начнутся работы по проектированию (FEED) комплекса, которые завершаться во II-ом квартале 2020 года.

"Реализация проекта будет осуществлена на основе проектного финансирования. Более точные цифры о стоимости строительства комплекса будут известны к концу текущего года", - сообщил Э.Алхаслы.

Ранее со ссылкой на главу SOCAR Turkiye Enerji Заура Гахраманова сообщалось, что стоимость строительства нового нефтехимического комплекса в Турции оценивается в $1,8 млрд. При это он отмечал, что комплекс планируется ввести в строй в конце 2022 года.

Для реализации проекта планируется создать совместное предприятие с британской BP на паритетной основе. Окончательное инвестиционное решение по проекту будет принято до конца 2019 года.

Как ожидается, строительство нового нефтехимического комплекса позволит Турции ежегодно покрывать дефицит текущего счета на $6 млрд.

SOCAR и BP 20 декабря 2018 года подписали договорные принципы по оценке планов создания СП для строительства в Турции нефтехимического комплекса мирового масштаба и управления им.

Проект предусматривает строительство в районе Алиага, предприятия по производству 1,25 млн тонн в год очищенной терефталевой кислоты (PTA), 840 тыс. тонн параксилола (PX) и 340 тыс. тонн бензола.

PTA является основным сырьем в производстве полиэстера, из которого получают контейнеры для напитков и еды, упаковочные материалы, фото и кинопленку и прочую потребительские товары и продукция промышленного значения.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, КОМПЛЕКС, СРОКИ


Похожие новости


НПЗ STAR вышел на полную мощность, в 2019г переработает 8 млн тонн нефти - гендиректор НПЗ STAR в Турции увеличит мощности по хранению нефти и нефтепродуктов в 1,6 раза до 2021г - гендиректор Азербайджан и Турция проведут совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019» Президент Азербайджана принял главу МВД Турции Алиев и Эрдоган отметили укрепление в 2018 году сотрудничества между Азербайджаном и Турцией Четырехсторонняя встреча ИКТ-министров Азербайджана, Ирана, России и Турции пройдет зимой 2019г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]