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Дальнее зарубежье 24.04.2019 14:00

В США не воспринимают всерьез угрозы Ирана закрыть Ормузский пролив - спецпредставитель

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук не придает большого значения угрозе Тегерана закрыть Ормузский пролив.

"Я видел, что они грозились закрыть Ормузский пролив. Но за все время они грозились это сделать больше раз, чем я могу посчитать", - сказал Б.Хук в ходе телефонного брифинга во вторник.

"Иран постоянно угрожает и шантажирует. Это его обычный подход ведения дел", - добавил он.

При этом спецпредставитель указал, что для обеспечения стабильности и безопасности в мире американские военные, в частности, флот, будут действовать везде, где это разрешено международным законодательством.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В свою очередь иранские власти пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

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Тэги: США, ИРАН, УГРОЗЫ, ПРОЛИВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]