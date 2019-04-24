Китайская Risen Energy ввела в Казахстане СЭС мощностью 40 МВт

Китайская Risen Energy Co., Ltd. запустила в поселке Гульшат в Карагандинской области Казахстана солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 40 МВт, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Общий объем инвестиций в проект составил $46 млн, финансирование осуществлялось за счет средств Risen Energy и привлеченного в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) долгосрочного займа.

СЭС "Гульшат" расположена на земельном участке площадью 100 га. На солнечной станции установлено 122,96 тыс. солнечных модулей Risen Energy, 11 повышающих трансформаторов ТВЕА, оборудование Huawei, а также построена подстанция 110/35 кВ.

"Прогнозный годовой объем выработки электроэнергии составляет 58,6 млн кВт.ч, при этом традиционная станция таких же масштабов при генерации аналогичных объемов энергии выбросила бы в атмосферу около 80 тыс. тонн углекислого газа СО2", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что впервые в истории строительства объектов возобновляемых источников энергии в Казахстане в качестве генерального подрядчика была привлечена казахстанская компания Hi-Tech Qazaqstan, специалисты которой обладают опытом реализации таких проектов. Было также подписано соглашение по эксплуатации и обслуживанию станции "Гульшат" между Risen Energy и Hi-Tech Qazaqstan, что позволит создать дополнительные рабочие места для местного населения.

Как сообщалось, в июне 2018 года министр энергетики Канат Бозумбаев, президент ЕБРР Сума Чакрабарти и председатель правления Risen Energy Хайфэн Лин подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке проекта по строительству СЭС "Гульшат".

Предусматривалось, что в рамках соглашения ЕБРР, Фонд чистых технологий (Clean Technology Fund, структура Всемирного банка) и Зеленый климатический фонд (Green Climate Fund, создан в рамках конвенции ООН) профинансируют строительство СЭС суммарно на $32 млн. В соответствии с соглашением ЕБРР должен был предоставить кредит в размере до $22 млн, Фонд чистых технологий - льготное финансирование в размере порядка 4,9 млн евро, Зеленый климатический фонд - $4,2 млн.

Risen Energy Co., Ltd. была основана в 1986 году в провинции Чжэцзян, в сентябре 2010 года провела IPO на Шэньчжэньской фондовой бирже. Компания занимается НИОКР, производством, продажами и обслуживанием солнечных модулей, внедрением фотогальванических технологий.