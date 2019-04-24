Россия готова обсудить с Турцией поставки истребителей вместо американских F-35 - глава Рособоронэкспорта

Россия готова обсудить с Турцией возможные поставки истребителей, сообщил "Интерфаксу" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Если обратится турецкая сторона к нам с просьбой провести консультации, мы будем готовы обсудить (поставки Турции российских истребителей - ИФ) совместно с ОАКом, исходя из наших возможностей", - заявил А.Михеев, отвечая на вопрос о готовности Москвы поставить Анкаре истребители в случае заморозки контракта с США на F-35.

Турция имеет контракт на партию американских истребителей-бомбардировщиков F-35, однако недавно в США заявили о приостановке поставок самолётов из-за приобретения турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400, потребовав отказаться от их закупки.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

На минувшей неделе стало известно, что Анкара предложила Вашингтону создать рабочую группу по решению сложившейся ситуации.

Как сообщила 19 апреля газета "Дейли сабах" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в НАТО положительно отнеслись к этому предложению. "Мы все еще не получили ответа от США, но НАТО подошла к нашему предложению позитивно", - заявил М.Чавушоглу, выступая на пресс-конференции.

"Нам нужно брать в расчет обеспокоенность НАТО. Неверно говорить, что Анкаре все равно. Мы чутко относимся к этому вопросу", - сказал глава МИД Турции.