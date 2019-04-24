Россия готова обсудить с Турцией поставки истребителей вместо американских F-35 - глава Рособоронэкспорта

Россия готова обсудить с Турцией возможные поставки истребителей, сообщил "Интерфаксу" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"Если обратится турецкая сторона к нам с просьбой провести консультации, мы будем готовы обсудить (поставки Турции российских истребителей - ИФ) совместно с ОАКом, исходя из наших возможностей", - заявил А.Михеев, отвечая на вопрос о готовности Москвы поставить Анкаре истребители в случае заморозки контракта с США на F-35.
Турция имеет контракт на партию американских истребителей-бомбардировщиков F-35, однако недавно в США заявили о приостановке поставок самолётов из-за приобретения турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400, потребовав отказаться от их закупки.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.
На минувшей неделе стало известно, что Анкара предложила Вашингтону создать рабочую группу по решению сложившейся ситуации.
Как сообщила 19 апреля газета "Дейли сабах" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в НАТО положительно отнеслись к этому предложению. "Мы все еще не получили ответа от США, но НАТО подошла к нашему предложению позитивно", - заявил М.Чавушоглу, выступая на пресс-конференции.
"Нам нужно брать в расчет обеспокоенность НАТО. Неверно говорить, что Анкаре все равно. Мы чутко относимся к этому вопросу", - сказал глава МИД Турции.
Алиев пригласил Цзинпиня посетить Азербайджан
Заместители глав оборонных ведомств Азербайджана и Ирана в Москве обсудили вопросы региональной безопасности
Азербайджан готов помочь Беларуси в вопросах нефтяных поставок – посол
Цены на нефть слабо снижаются на данных о запасах в США, Brent торгуется у $74,4 за баррель
Украина в январе-феврале импортировала 724 млн кубометров газа на $203 млн - Госстат
Cadogan в 2018г получила $1,2 млн чистой прибыли против убытка годом ранее
Вместо Сэма Смита в Баку выступит Джесси Джей
В Баку самая скоростная уличная трасса – техдиректор Honda F1
По состоянию здоровья отменен концерт Сема Смита в Баку - BCC
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В бакинской школе прошёл открытый урок, посвященный 105-летию со дня рождения советского архитектора Вадима Масляева
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на услуги поездок на такси
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР