Ливийский премьер вновь обвиняет Францию в поддержке Хафтара

Власти Франции оказывают поддержку маршалу Халифе Хафтару - командующему Ливийской национальной армии (ЛНА), заявил в среду премьер-министр правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж.
Ф.Сарадж уже озвучивал подобные обвинения в минувший в понедельник в интервью газете "Монд".
"Мы удивлены тем, что Франция не поддерживает наше демократическое правительство, а поддерживает диктатора (Х.Хафтара - ИФ)", - сказал Ф.Сарадж французским СМИ.
"Когда президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил мне, я предупредил его, что общественное мнение настроено против Франции. Мы не хотим, чтобы ливийцы ненавидели Францию. Франция все еще может сыграть положительную и важную роль", - добавил он.
Французская сторона в свою очередь отвергает обвинения в поддержке Х.Хафтара и утверждает, что находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии.
СМИ напоминают, что Х.Хафтара, в частности, поддерживают Россия и Египет. Кроме этого, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп и Х.Хафтар провели телефонные переговоры.
"Президент (США Дональд Трамп - ИФ) признал важную роль фельдмаршала (Халифы - ИФ) Хафтара в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии, и они обсудили их видение перехода Ливии к стабильной, демократической политической системе", - говорилось в заявлении заместителя представителя Белого дома Хогана Гидли.
4 апреля Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим. Бои велись в пригородах ливийской столицы.
В понедельник ЛНА приступила ко второй фазе наступления на юге Триполи.
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