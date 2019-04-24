Иран будет экспортировать нефть по плану, несмотря на противодействие США - Хаменеи

Тегеран продолжит экспорт нефти в соответствии с национальными задачами, несмотря на давление со стороны США, заявил руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Американцы своих целей не достигнут... мы будем экспортировать нефть в необходимых нам и запланированных объемах", - приводит его слова агентство "Мехр".

"Они (США - ИФ) думают, что они заблокировали наш нефтяной экспорт, но наш великий народ и власти вместе сметут все препятствия", - отметил он.

Телеканал "Пресс-ТВ" отмечает, что, по словам А.Хаменеи, "этот акт враждебности (США - ИФ) не останется без ответа", а Иран не будет "сидеть сложа руки" перед лицом врагов.

В то же время он призвал приложить совместные усилия, чтобы сократить зависимость Ирана от нефтяного сектора.

В минувший понедельник президент США Дональд Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.