Премьер Украины ожидает дальнейшего снижения цен на газ

Премьер Украины Владимир Гройсман рассчитывает на дальнейшее снижения цен на газ.

"На прошлом заседании правительства я сказал, что если "Нафтогаз" не уменьшит цену на газ в виду снижения рыночной цены, то я предложу украинскому правительству уволить главу правления НАК "Нафтогаз". "Нафтогаз" меня услышал.... Я думаю, это не последнее снижение. Рынки показывают снижение", - сказал В.Гройсман, открывая заседание правительства в среду.

По его словам, данный вопрос снят с повестки дня в диалоге с менеджментом "Нафтогаза".

"Но я хочу подчеркнуть: первая эпопея у нас была с контрактом, второй вопрос - с ценами на газ... Третьего раза не будет. Если менеджмент госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" не поймет, что они наняты государством для эффективного управления компанией... то пояснение будет только одно: смена менеджмента "Нафтогаза", - отметил премьер-министр.

Правительство и НАК "Нафтогаз Украины" 22 апреля согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года на 3,5% - до 8,247 тыс. грн с 8,55 тыс. грн. Однако достигнутые 22 апреля договоренности должны быть финализированы принятием соответствующего постановления правительства.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.