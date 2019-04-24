Премьер Украины ожидает дальнейшего снижения цен на газ

Премьер Украины Владимир Гройсман рассчитывает на дальнейшее снижения цен на газ.
"На прошлом заседании правительства я сказал, что если "Нафтогаз" не уменьшит цену на газ в виду снижения рыночной цены, то я предложу украинскому правительству уволить главу правления НАК "Нафтогаз". "Нафтогаз" меня услышал.... Я думаю, это не последнее снижение. Рынки показывают снижение", - сказал В.Гройсман, открывая заседание правительства в среду.
По его словам, данный вопрос снят с повестки дня в диалоге с менеджментом "Нафтогаза".
"Но я хочу подчеркнуть: первая эпопея у нас была с контрактом, второй вопрос - с ценами на газ... Третьего раза не будет. Если менеджмент госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" не поймет, что они наняты государством для эффективного управления компанией... то пояснение будет только одно: смена менеджмента "Нафтогаза", - отметил премьер-министр.
Правительство и НАК "Нафтогаз Украины" 22 апреля согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года на 3,5% - до 8,247 тыс. грн с 8,55 тыс. грн. Однако достигнутые 22 апреля договоренности должны быть финализированы принятием соответствующего постановления правительства.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
Алиев пригласил Цзинпиня посетить Азербайджан
Заместители глав оборонных ведомств Азербайджана и Ирана в Москве обсудили вопросы региональной безопасности
Азербайджан готов помочь Беларуси в вопросах нефтяных поставок – посол
Вместо Сэма Смита в Баку выступит Джесси Джей
В Баку самая скоростная уличная трасса – техдиректор Honda F1
По состоянию здоровья отменен концерт Сема Смита в Баку - BCC
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Путин назвал "разбюрокрачивание" эффективным ответом на санкции
Еврокомиссия предлагает реформировать налогообложение поставок для армий ЕС
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В бакинской школе прошёл открытый урок, посвященный 105-летию со дня рождения советского архитектора Вадима Масляева
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на услуги поездок на такси
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР