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Для развития экономического сотрудничества между Югом и Севером необходимо обновление правовой базы, считают в Сеуле

Южная Корея попытается упорядочить правила и положения, необходимые для будущего полномасштабного экономического сотрудничества с Северной Кореей, заявил в среду южнокорейский министр по делам объединения Ким Ён Чхоль.

"Важно улучшить правовую базу, чтобы не повторить ошибок прошлого, при этом повышая качество межкорейского экономического сотрудничества, а затем расширять сотрудничество с международным сообществом", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн слова южнокорейского министра.

Ким Ён Чхол указала на необходимость усовершенствования правовой базы.

"В этом контексте подготовка правовой системы до возобновления полномасштабного экономического сотрудничества (с КНДР - ИФ) на данном этапе является необходимым процессом", - добавил он.

По его словам, Южная Корея "будет консультироваться с КНДР по юридическим и институциональным вопросам".

Уай-Ти-Эн отмечает, что Южная Корея стремится к сотрудничеству с Северной Кореей в различных областях в надежде на то, что это поможет укрепить мирные настроения и внести вклад в зашедшие в тупик переговоры КНДР и США по денуклеаризации Корейского полуострова.

Однако полномасштабное межкорейское сотрудничество сдерживается глобальными санкциями в отношении Северной Кореи, говорится в сообщении телеканала.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СОТРУДНИЧЕСТВО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]