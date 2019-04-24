Для развития экономического сотрудничества между Югом и Севером необходимо обновление правовой базы, считают в Сеуле

Южная Корея попытается упорядочить правила и положения, необходимые для будущего полномасштабного экономического сотрудничества с Северной Кореей, заявил в среду южнокорейский министр по делам объединения Ким Ён Чхоль.
"Важно улучшить правовую базу, чтобы не повторить ошибок прошлого, при этом повышая качество межкорейского экономического сотрудничества, а затем расширять сотрудничество с международным сообществом", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн слова южнокорейского министра.
Ким Ён Чхол указала на необходимость усовершенствования правовой базы.
"В этом контексте подготовка правовой системы до возобновления полномасштабного экономического сотрудничества (с КНДР - ИФ) на данном этапе является необходимым процессом", - добавил он.
По его словам, Южная Корея "будет консультироваться с КНДР по юридическим и институциональным вопросам".
Уай-Ти-Эн отмечает, что Южная Корея стремится к сотрудничеству с Северной Кореей в различных областях в надежде на то, что это поможет укрепить мирные настроения и внести вклад в зашедшие в тупик переговоры КНДР и США по денуклеаризации Корейского полуострова.
Однако полномасштабное межкорейское сотрудничество сдерживается глобальными санкциями в отношении Северной Кореи, говорится в сообщении телеканала.
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