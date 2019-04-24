Глава SoftBank Group потерял $130 млн на инвестициях в биткойны

Японский миллиардер и основатель SoftBank Group Масаёси Сон купил крупный объем биткойнов незадолго до того, как их цена достигла пика, и продал их после начавшегося спада рынка, потеряв более $130 млн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, М.Сон вложил средства в биткойны по рекомендации Питера Брайджера, со-руководителя управляющей компании Fortress Investment Group. SoftBank Group приобрела Fortress в феврале 2017 году, унаследовав ее резервы биткойнов наряду с более традиционными активами.
Сделка по покупке биткойнов была совершена в конце 2017 года, в течение которого стоимость криптовалюты подскочила более чем в 10 раз. Объем инвестиций М.Сона в биткойны не известен.
Курс криптовалюты достиг пика на уровне около $20 тыс. в декабре 2017 года, а М.Сон продал биткойны в начале 2018 года.
По данным CoinDesk, курс биткойна в среду составляет $5470,64.
М.Сон, также являющийся создателем крупнейшего в мире фонда инвестиций в технологические стартапы - Vision Fund, известен быстрыми решениями относительно инвестиций и крупными рискованными сделками, который в большинстве случае были довольно удачными.
Например, он принял решение вложить средства в Alibaba после пяти минут общения с основателем китайской компании Джеком Ма.
По данным Bloomberg LP, состояние М.Сона составляет порядка $19 млрд, и хотя потери в $130 млн являются для него несущественными, они показывают, что даже самые опытные инвесторы могут поддаться всеобщему ажиотажу, пишет WSJ.
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