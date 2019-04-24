Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9068 RUR   0.0267 GBR   2.1994 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 24.04.2019 13:35

Глава SoftBank Group потерял $130 млн на инвестициях в биткойны

Японский миллиардер и основатель SoftBank Group Масаёси Сон купил крупный объем биткойнов незадолго до того, как их цена достигла пика, и продал их после начавшегося спада рынка, потеряв более $130 млн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, М.Сон вложил средства в биткойны по рекомендации Питера Брайджера, со-руководителя управляющей компании Fortress Investment Group. SoftBank Group приобрела Fortress в феврале 2017 году, унаследовав ее резервы биткойнов наряду с более традиционными активами.

Сделка по покупке биткойнов была совершена в конце 2017 года, в течение которого стоимость криптовалюты подскочила более чем в 10 раз. Объем инвестиций М.Сона в биткойны не известен.

Курс криптовалюты достиг пика на уровне около $20 тыс. в декабре 2017 года, а М.Сон продал биткойны в начале 2018 года.

По данным CoinDesk, курс биткойна в среду составляет $5470,64.

М.Сон, также являющийся создателем крупнейшего в мире фонда инвестиций в технологические стартапы - Vision Fund, известен быстрыми решениями относительно инвестиций и крупными рискованными сделками, который в большинстве случае были довольно удачными.

Например, он принял решение вложить средства в Alibaba после пяти минут общения с основателем китайской компании Джеком Ма.

По данным Bloomberg LP, состояние М.Сона составляет порядка $19 млрд, и хотя потери в $130 млн являются для него несущественными, они показывают, что даже самые опытные инвесторы могут поддаться всеобщему ажиотажу, пишет WSJ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, МИЛЛИАРДЕР, БИТКОЙН, ПОТЕРИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]