Министры иностранных дел и обороны Турции обсуждают покупку С-400 - СМИ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр обороны Хулуси Акар проводят в Анкаре переговоры, посвященные вопросу приобретения у России зенитных ракетных систем С-400, передает в среду агентство Bloomberg.

О других деталях совещания пока неизвестно.

В апреле стало известно, что США потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400 и приостановили поставки Турции истребителей-бомбардировщиков F-35.

М.Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.