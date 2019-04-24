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Дальнее зарубежье 24.04.2019 15:15

В НАТО заявили, что перестанут атаковать талибов в случае прекращений их нападений на афганские силы

Силы НАТО прекратят военные операции против "Талибан", если это радикальное движение прекратит атаки на правительственные силы Афганистана, заявил командующий операцией альянса "Решительная поддержка" в этой стране американский генерал Скотт Миллер.

Войска НАТО пытаются избегать жертв среди гражданского населения, а если совершают ошибки, то объясняют это, сказал в ходе посещения афганской провинции Газни американский генерал, которого цитируют в среду афганские СМИ.

Если талибы прекратят нападать на афганские силы, натовские войска прекратят атаковать их, приводят СМИ слова С.Миллера.

Ранее сообщалось, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад ведет в Дохе переговоры с представителями "Талибан" о прекращении огня и выводе американских войск с афганской территории.

Радикальное движение требует ухода с территории Афганистана всех иностранных войск в качестве условия для начала мирного диалога с Кабулом.

В четверг в Москве пройдет трехсторонняя встреча с участием З.Халилзада, спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова и их китайского коллеги.

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E-mail: [email protected]
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Тэги: НАТО, ТАЛИБЫ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]