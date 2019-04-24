Позиция правительства ФРГ по Nord Stream 2 не изменилась - представитель кабинета

Правительство Германии по-прежнему считает проект газопровода Nord Stream 2 экономическим, заявила официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

"Позиция правительства по Nord Stream 2 не изменилась, канцлер всегда говорила, что это экономический проект", - заявила У.Деммер в среду журналистам в Берлине.

Ранее главный кандидат на выборах в Европарламент от Европейской народной партии, представитель немецкого Христианско-социального союза ХСС Манфред Вебер заявил, что в случае своего избрания на пост председателя Еврокомиссии, он будет выступать за остановку проекта.

В интервью газете "Дзенник Польска" он заявил: "Как руководитель Еврокомиссии я использую все предписания для того, чтобы заблокировать Nord Stream 2".

Немецкие СМИ считают, что таком образом М.Вебер выступил против официальной позиции правительства Германии, которое поддерживает проект.

Строительство газопровода Nord Stream 2 по дну Балтийского моря продолжается, к настоящему времени разрешение на строительство отсутствует только от Дании.