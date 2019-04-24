Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9068 RUR   0.0267 GBR   2.1994 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.04.2019 15:43

Правительство ФРГ пока не может назвать дату визита Зеленского в Германию

Правительство ФРГ пока не может назвать дату визита избранного президента Украины Владимира Зеленского в Германию, заявила в среду официальный представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Дату я вам пока не могу назвать", - сказала У.Деммер журналистам в Берлине.

По ее словам, канцлер Ангела Меркель "говорила с господином Зеленским и поздравила его с успехом на выборах".

"Оба подтвердили курс на тесные отношения двух стран", - сказала представитель правительства ФРГ, отметив, что стороны "договорились о сотрудничестве".

В отношении перспектив дальнейшей реализации минских договоренностей по Украине, У.Деммер не смогла назвать конкретных дат возможных встреч и конкретных планов.

"Усилия по реализации минских договоренностей и по урегулированию конфликта на востоке Украины предпринимаются разными политическими силами", - уточнила она.

Она добавила, что при этом наблюдается намерение продолжать "минский процесс".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВИЗИТ, СРОКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]