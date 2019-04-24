Правительство ФРГ пока не может назвать дату визита Зеленского в Германию

Правительство ФРГ пока не может назвать дату визита избранного президента Украины Владимира Зеленского в Германию, заявила в среду официальный представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Дату я вам пока не могу назвать", - сказала У.Деммер журналистам в Берлине.
По ее словам, канцлер Ангела Меркель "говорила с господином Зеленским и поздравила его с успехом на выборах".
"Оба подтвердили курс на тесные отношения двух стран", - сказала представитель правительства ФРГ, отметив, что стороны "договорились о сотрудничестве".
В отношении перспектив дальнейшей реализации минских договоренностей по Украине, У.Деммер не смогла назвать конкретных дат возможных встреч и конкретных планов.
"Усилия по реализации минских договоренностей и по урегулированию конфликта на востоке Украины предпринимаются разными политическими силами", - уточнила она.
Она добавила, что при этом наблюдается намерение продолжать "минский процесс".
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