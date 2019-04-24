Азербайджанские и китайские компании в Пекине подписали контракты на $821 млн

Азербайджанские и китайские компании в рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине подписали соглашения на $821 млн, сообщают официальные азербайджанские СМИ.

В рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь» азербайджанские и китайские компании подписали 10 документов по различным направлениям. Общая сумма контрактов составила $821 млн.

В частности подписаны соглашение по строительству на территории Сумгайытского химико-промышленного парка завода по производству автомобильных шин, соглашение по строительству тепличного комплекса площадью 300 га в Кюрдямирском районе Азербайджана, соглашение по созданию агрологистических промышленных парков в Губинском, Гейчайском и Хачмазском районах.

Также подписаны документы по созданию азиатско-европейского телекоммуникационного коридора в рамках программы «Azerbaijan Digital HUB», соглашение на транзит через территорию Азербайджана посредством Транскаспийского транспортного коридора 2,5 тыс. контейнеров, соглашение по экспорту азербайджанских вин в Китай.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве по созданию Торгового дома Азербайджана в городе Чэнду.

Б.Рустамбеков