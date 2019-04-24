Азербайджан готов помочь Беларуси в вопросах нефтяных поставок – посол

Баку готов помочь Минску в вопросах нефтяных поставок, заявил посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов госагентству БЕЛТА.
«Азербайджан будет готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти», - сказал дипломат.
Отвечая на вопрос о возможности поставок нефти из Азербайджана в Беларусь, посол отметил, что не видит для этого каких-либо препятствий. «В трудные времена наши народы всегда друг другу помогали, и это нас объединяет. Мы всегда подставляем друг другу плечо. Если будет необходимость, Азербайджан с честью исполнит свой братский долг. Нет никаких сомнений, что главы государств найдут общий язык по этому вопросу», - отметил Л.Гандилов.
Вместе с тем необходимо учитывать сложность транспортировки нефти из Азербайджана в Беларусь и искать наиболее оптимальные способы, которые не приведут к сильному удорожанию энергоресурсов, передает БЕЛТА.
«Здесь нет никаких других вопросов, кроме маршрутов транспортировки, что очень влияет на стоимость транспортируемой нефти», - подчеркнул Латиф Гандилов. Он предположил, что поставки возможны через порты Черного моря.
Посол также отметил большой потенциал торгово-экономического сотрудничества двух стран: «Беларусь находится в центре Европы. Значит, для нас открывается европейский рынок. Азербайджан находится на переднем крае Востока, открывая рынок Ближнего Востока для Беларуси».
В последнее время расширяется производственная кооперация между двумя государствами, более того, к ней присоединяются третьи страны. Пример такого взаимодействия - совместное производство техники МАЗ на Гянджинском автомобильном заводе в Азербайджане и организация поставок этой продукции на рынок Турции.
«Думаю, такая кооперация будет способствовать углублению и разделению труда, расширению номенклатуры продукции, которая будет производиться совместно. Это очень правильный подход к вопросу. Это приведет к более успешному развитию нашего региона, так как увеличит число рабочих мест, а значит, улучшит благосостояние людей», - считает Л.Гандилов.
Как сообщалось, Беларусь планирует до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской. Поставки могут осуществляться через порты Балтии и Украины. Белорусские НПЗ готовы перерабатывать 18 сортов нефти, поставляемой из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии.
Р.Бабаев
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