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Регион 24.04.2019 14:43

Министр обороны Ирана грозит американцам "жесткой реакцией", если они не покинут Ближний Восток

Американские войска должны покинуть ближневосточный регион, в противном случае они столкнутся с жесткой реакцией иранских сил, заявил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Пришло время, когда силы центрального командования (вооруженных сил) США, должны как можно скорее покинуть регион", - сказал А.Хатами на конференции по безопасности в Москве.

Он подчеркнул, что если американские военные "предпримут невзвешенные действия, то столкнутся с очень жесткой реакцией".

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Тэги: ИРАН, США, ВОЕННЫЕ, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]