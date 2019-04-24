Американские войска должны покинуть ближневосточный регион, в противном случае они столкнутся с жесткой реакцией иранских сил, заявил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Пришло время, когда силы центрального командования (вооруженных сил) США, должны как можно скорее покинуть регион", - сказал А.Хатами на конференции по безопасности в Москве.

Он подчеркнул, что если американские военные "предпримут невзвешенные действия, то столкнутся с очень жесткой реакцией".